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1 час назад

Минобороны Канады сообщило, что отправило на Украину первый из четырех танков Leopard 2

Газета.Ruиещё 6

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что на Украине отправился первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2.

Канада отправила на Украину первый из четырех танков Leopard 2
Фото: Mindaugas Kulbis/APMindaugas Kulbis/AP

Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня самолет Королевских ВВС Канады вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет Украине. Канада поддерживает народ Украины – и мы продолжим снабжать Вооруженные силы Украины техникой, необходимой для победы", - написала Ананд и опубликовала фотографии танка на борту самолета.

В конце января глава Минобороны Канады сообщала, что ее страна отправит на Украину четыре боевых танка Leopard 2. По словам Ананд, военная помощь Киеву этим не ограничится и Канада рассматривает возможность отправки дополнительных танков позднее. Ранее Spiegel писал, что Германия начала сомневаться в поставках танков Украине из-за нерешительности партнеров.

Армия,Анита Ананд,
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