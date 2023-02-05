Канада отправила на Украину первый из четырех танков Leopard 2

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что на Украине отправился первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2.

Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня самолет Королевских ВВС Канады вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет Украине. Канада поддерживает народ Украины – и мы продолжим снабжать Вооруженные силы Украины техникой, необходимой для победы", - написала Ананд и опубликовала фотографии танка на борту самолета.

В конце января глава Минобороны Канады сообщала, что ее страна отправит на Украину четыре боевых танка Leopard 2. По словам Ананд, военная помощь Киеву этим не ограничится и Канада рассматривает возможность отправки дополнительных танков позднее. Ранее Spiegel писал, что Германия начала сомневаться в поставках танков Украине из-за нерешительности партнеров.