Рогозин оценил опасность американских бомб GLSDB

Американские бомбы малого диаметра GLSDB несут серьезную угрозу, поскольку их сложно обнаружить и перехватить. Такое мнение выразил бывший гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

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Кроме того, по словам Рогозина, благодаря большой серийности этого типа бомб обеспечивается их низкая себестоимость. Так, цена одной ракеты составляет всего 40 тысяч долларов, в то вреся как один залп ATACMS оценивается в миллион долларов, отметил Рогозин.

«Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие», — указал он.

Экс-глава Роскосмоса назвал GLSDB «удачной комбинацией» управляемой авиабомбы GBU-39 разработки Boeing. Ракета оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации, и маршевой ступени от неуправляемой ракеты М26 от реактивной системы залпового огня типа М270 и HIMARS разработки Lockheed Martin.