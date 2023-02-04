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54 минуты назад

Стало известно о намерении США разместить ракеты средней дальности в Японии

Lenta.ruиещё 1

США запросили у Японии разрешение на размещение ракет средней дальности на ее островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем в регионе. Об этом сообщило японское издание Sankei Shimbun.

Стало известно о намерении США разместить ракеты средней дальности в Японии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его информации, Вашингтон хочет развернуть разрабатываемые гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk. Тем самым Токио и Вашингтон намерены противостоять китайским средствам средней дальности в регионе, пишет издание.

На необитаемом острове в Японии построят базу для авиации США

Ракеты планируется разместить на так называемой первой островной цепи — это ряд архипелагов, вокруг Японии, Тайваня.

Отмечается, что Япония готова к размещению американских ракет. Место дислокации еще не определено, однако представитель японского правительства допустил их установку на острове Кюсю.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему документ с намерением Токио по приобретению американских крылатых ракет Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.

Армия,В мире,Джозеф Байден,
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