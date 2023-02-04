Стало известно о намерении США разместить ракеты средней дальности в Японии

США запросили у Японии разрешение на размещение ракет средней дальности на ее островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем в регионе. Об этом сообщило японское издание Sankei Shimbun.

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По его информации, Вашингтон хочет развернуть разрабатываемые гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk. Тем самым Токио и Вашингтон намерены противостоять китайским средствам средней дальности в регионе, пишет издание.

Ракеты планируется разместить на так называемой первой островной цепи — это ряд архипелагов, вокруг Японии, Тайваня.

Отмечается, что Япония готова к размещению американских ракет. Место дислокации еще не определено, однако представитель японского правительства допустил их установку на острове Кюсю.