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1 час назад

Минобороны Великобритании: украинские военные освоили управление танками Challenger 2

RT на русском

В Минобороны Великобритании сообщили, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2.

Минобороны Великобритании: украинские военные освоили управление танками Challenger 2
Фото: RT на русскомRT на русском

«Экипажи танков Вооружённых сил Украины быстро освоили управление Challenger 2 на этой неделе», — сказано в заявлении ведомства в Twitter.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что британские инструкторы на этой неделе начали обучать украинских военных управлению танками Challеnger 2.

Он также не исключил, что Лондон может передать Киеву истребители.

Обозреватель Лара Джейкс в статье для газеты The New York Times выразила мнение, что оружие, которое западные страны отправляют на Украину, вряд ли поможет Киеву в связи с долгими сроками поставок, а также обучением использованию техники.

Армия,Риши Сунак,Владимир Зеленский,
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