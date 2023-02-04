Минобороны Великобритании: украинские военные освоили управление танками Challenger 2

В Минобороны Великобритании сообщили, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2.

Фото: RT на русском RT на русском

«Экипажи танков Вооружённых сил Украины быстро освоили управление Challenger 2 на этой неделе», — сказано в заявлении ведомства в Twitter.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что британские инструкторы на этой неделе начали обучать украинских военных управлению танками Challеnger 2.

Он также не исключил, что Лондон может передать Киеву истребители.