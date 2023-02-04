Комбат Ходаковский: ВСУ стягивают силы под Угледар

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил об активизации сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском фронте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ходаковский отметил, что противник прощупывает оборону две последних ночей, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении.

"Согласно данным разведки перебрасывается количество сил и средств, способное существенно повлиять на ситуацию на участке фронта. Наши войска приведены в состояние максимальной боевой готовности", — утверждает он.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о взятии Угледара в полуокружение.

По его словам, вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в подвозе подкреплений и боеприпасов в город из-за огневого контроля над дорогой в Красноармейск (украинское название — Покровск).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.