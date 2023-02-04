Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую

В Запорожской области на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий.
На передовой линии бойцы батальона проходят боевое слаживание, они настроены решительно и рвутся в бой, заявил Балицкий, передает ТАСС.
По его словам, на передовой край обороны «отправились лучшие», те, кто уже имеют боевой опыт и прошли подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев.
У военнослужащих есть обмундирование, экипировка, бронежилеты, аптечки и вооружения, все необходимое.
Ранее в Запорожской области заявляли, что бойцы батальона имени Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности.