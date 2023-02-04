Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую

В Запорожской области на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий.

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На передовой линии бойцы батальона проходят боевое слаживание, они настроены решительно и рвутся в бой, заявил Балицкий, передает ТАСС.

По его словам, на передовой край обороны «отправились лучшие», те, кто уже имеют боевой опыт и прошли подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев.

У военнослужащих есть обмундирование, экипировка, бронежилеты, аптечки и вооружения, все необходимое.