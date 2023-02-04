В США назвали проблему поставок вооружения Украине

Оружие, которое западные страны отправляют на Украину, вряд ли поможет Киеву в связи с долгими сроками поставок, а также обучением использованию техники.

Фото:

Такое мнение выразила обозреватель Лара Джейкс в статье для газеты The New York Times.

«Есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России», — говорится в материале.

Джейкс уточнила, что речь идёт о танках, боевых машинах и зенитных ракетах.

Подготовка к использованию этой техники потребует несколько месяцев или даже год, добавила обозреватель.