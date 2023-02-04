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4 минуты назад

NYT: оружие Запада не поможет Украине из-за долгих сроков поставок и тренировок

RT на русскомиещё 2

Оружие, которое западные страны отправляют на Украину, вряд ли поможет Киеву в связи с долгими сроками поставок, а также обучением использованию техники.

В США назвали проблему поставок вооружения Украине
Фото: 

Такое мнение выразила обозреватель Лара Джейкс в статье для газеты The New York Times.

«Есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России», — говорится в материале.

Джейкс уточнила, что речь идёт о танках, боевых машинах и зенитных ракетах.

Подготовка к использованию этой техники потребует несколько месяцев или даже год, добавила обозреватель.

Агентство Bloomberg передавало, что официальные лица из Соединённых Штатов и европейских стран считают, что украинская армия в скором времени может отступить из Бахмута.

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