Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих

Российские военные «чувствительной категории» возвращены из украинского плена при посредничестве ближневосточной страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

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Переговоры были сложными, но в итоге домой вернулись 63 человека. В группе освобожденных есть лица «чувствительной категории». Их обмен осуществлен благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

Военнослужащие сейчас находятся на территории России, с ними работают медики и психологи. Бойцы уже связались с родственниками.