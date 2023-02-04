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34 минуты назад

Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих

Майк Габриелян

Российские военные «чувствительной категории» возвращены из украинского плена при посредничестве ближневосточной страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переговоры были сложными, но в итоге домой вернулись 63 человека. В группе освобожденных есть лица «чувствительной категории». Их обмен осуществлен благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

Военнослужащие сейчас находятся на территории России, с ними работают медики и психологи. Бойцы уже связались с родственниками.

Ранее украинский пленный рассказал, как врач раздавал солдатам ВСУ амфетамин перед боем.

Армия,Минобороны России,
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