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1 час назад

В Госдуме прокомментировали угрозы ракетных ударов по Крыму

Lenta.ru

В Государственной думе (ГД) прокомментировали угрозы ракетных ударов США по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

В Госдуме прокомментировали угрозы ракетных ударов по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Попытка украинских войск нанести ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США. Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства», — заявил он.

По его словам, Вашингтон курирует все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отдает приказы, куда целиться американским вооружением. Поэтому, отметил парламентарий, США будут отвечать по полной мере, как и киевские власти, в случае провокации.

Шеремет также указал на необходимость полностью перерубить коридоры, по которым идут военные поставки Запада на Украину. В частности, он предложил ударить по узловым железнодорожным станциям, местам подготовки украинских войск и ремонта военной техники, а также аэродромам.

«Мы должны убедить США и их ближайшего прислужника Польшу в бесперспективности агрессии в отношении России. Они должны осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — подытожил он.

Армия,Михаил Шеремет,Госдума,
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