Спецоперация на Украине 4 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 февраля 2023 года.

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Власти сообщили о танковой базе ВСУ в Снигиревке Херсонской области

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Вооруженные силы Украины делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками. Об этом рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в городе заметили около 20 танков. Украинские солдаты располагаются в частных домах и там же складируют боеприпасы. Мэр также утверждает, что украинские военнослужащие маскируются под некомбатантов, так как носят гражданскую одежду вместо военной формы.

Антонов прокомментировал решение США передать Украине дальнобойные бомбы

Передачу Украине мощных западных вооружений следует расценивать как целенаправленную эскалацию конфликта со стороны США. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал решение Вашингтона направить в помощь Киеву дальнобойные бомбы GLSDB. В Пентагоне отметили, что Киев может распоряжаться этим оружием по своему усмотрению, в том числе наносить удары по Крыму.

Антонов заявил, что США «не видят границ» своих действий в желании добиться стратегического поражения РФ. Он считает, что Вашингтон поставил на «украинскую карту» все: деньги налогоплательщиков, международный авторитет и жизни простых солдат. Антонов допустил, что такими темпами США могут дойти до «безумства» и отправить Украине свои истребители.

Франция предоставит Украине системы ПВО Samp/T

Франция и Италия направят в помощь Киеву систему противовоздушной обороны совместной разработки Samp/T (Mamba) этой весной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коммюнике французского министерства обороны.

Как говорится в публикации, министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гуидо Крозетто обговорили план действий в ходе телефонной беседы. Поставки запланированы на весну 2023 года. Уточняется, что Samp/T (Mamba) — первая противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки.