Бразилия утопила единственный авианосец

«Относительно корпуса бывшего авианосца „Сан-Паулу“ сообщаем, что операция запланированного и контролируемого затопления была реализована сегодня, 3 февраля, строго в соответствии с планом», ­- передает новость пресс-служба ВМС Бразилии.

Авианосец «Сан-Паулу» был снят с вооружения в 2021 году. Его пытались продать Турции, но корабль не смог войти в Средиземное море. Тогда его решили просто затопить.