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34 минуты назад

Бразилия утопила единственный авианосец

Свободная пресса

Бразилия приняла решение утопить свой последний авианосец. Корабль «Сан-Паулу» пошел ко дну в Атлантическом океане.

Бразилия утопила единственный авианосец
Фото: риа новости/Rob Schleiffertриа новости/Rob Schleiffert

«Относительно корпуса бывшего авианосца „Сан-Паулу“ сообщаем, что операция запланированного и контролируемого затопления была реализована сегодня, 3 февраля, строго в соответствии с планом», ­- передает новость пресс-служба ВМС Бразилии.

Авианосец «Сан-Паулу» был снят с вооружения в 2021 году. Его пытались продать Турции, но корабль не смог войти в Средиземное море. Тогда его решили просто затопить.

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