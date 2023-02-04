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25 минут назад

Европу уличили в полной оборонной зависимости от США

Lenta.ruиещё 2

Украинский конфликт выявил полную зависимость Европы от США в вопросах обороны, уличил обозреватель The Washington Post Стивен Эрлангер.

Европу уличили в полной оборонной зависимости от США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, именно Вашингтон возглавил реагирование на конфликт, привлек союзников, организовал военную помощь Украине и предоставил ей наибольшее количество военной техники и разведданных. Он также заметил, что из-за отсутствия у Европейского союза (ЕС) интереса к области финансирования и разработок автономной системы обороны, страны блока обращаются к существующим решениям, а именно к американскому вооружению.

«Франция привела в ярость Германию, в срочном порядке закупив американские истребители F-35 вместо того, чтобы покупать европейские или даже ждать долго откладывавшегося франко-германо-испанского реактивного проекта Future Combat Air System», — подчеркнул автор материала, добавив, что эти самолеты ЕС получит только после 2035 года.

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