Европу уличили в полной оборонной зависимости от США

По его словам, именно Вашингтон возглавил реагирование на конфликт, привлек союзников, организовал военную помощь Украине и предоставил ей наибольшее количество военной техники и разведданных. Он также заметил, что из-за отсутствия у Европейского союза (ЕС) интереса к области финансирования и разработок автономной системы обороны, страны блока обращаются к существующим решениям, а именно к американскому вооружению.