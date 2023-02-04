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51 минуту назад

Британия захотела объявить «Вагнер» террористической организацией

Lenta.ruиещё 1

Министерство внутренних дел Британии намерено официально объявить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией. В настоящее время ведомство разрабатывает план, который рассчитывает реализовать в ближайшее время. Об этом сообщает газета Telegraph.

СМИ рассказали о планах Британии в отношении ЧВК «Вагнер»
Фото: ТАССТАСС

Согласно информации издания, после признания группы ЧВК террористической организацией, преступными деяниями на территории страны будут считаться принадлежность к «Вагнеру», посещение ее мероприятий, а также публичное ношение ее символики.

Обсуждение присвоения ЧВК этого статуса находятся на ранних стадиях. Однако, как отмечают источники Telegraph, окончательное решение по этому вопросу будет принято быстрее, чем в случае с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Ранее сообщалось, что полиция Норвегии продолжит допрос бежавшего экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, предоставив ему статус свидетеля.

Армия,Андрей Медведев,
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