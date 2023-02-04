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27 минут назад

Украина попросила Германию поделиться военными кораблями

Lenta.ruиещё 1

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил правительство Германии поделиться боевыми кораблями. Он считает, что у Берлина есть все возможности для оснащения украинского военно-морского флота. Свою позицию Мельник высказал в интервью немецкому телеканалу Welt.

Украина попросила Германию поделиться военными кораблями
Фото: ТАССТАСС

Замминистра заявил, что на Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот.

«Это займет месяцы, а, может быть, и годы, но мы должны начать», — отметил он.

Ранее Андрей Мельник предложил «выгнать Россию из Черного моря» с помощью немецких подлодок класса HDW 212A. Он сослался на то, что на балансе бундесвера находятся шесть таких субмарин.

«Почему бы не отправить одну на Украину? Это может вытеснить российский флот из Черного моря», — написал политик в Twitter.

Также он увидел у Германии возможность дать в десять раз больше танков Leopard 2, чем было обещано Берлином.

Армия,Андрей Мельник,
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