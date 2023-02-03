Полковник Матвийчук: Россия подготовила адскую машину для новых танков ВСУ

«Я бы акцентировал внимание на том, что стали широко применять боевые машины сопровождения танков — БМПТ. Это на базе танка стоит специализированная башня, у которой две 30 мм пушки и четыре пусковых установки ПТУР „Атака“. Это адская машина для танков. Представьте, два ствола по 2500 выстрелов в минуту. Это очень много. Это бешеный огонь. Она разносит цели вдребезги», — сказал Анатолий Матвийчук.

По его словам, особенную угрозу БМПТ будут представлять для танков Abrams. «У него на башне очень много датчиков. Если хотя бы один повредить танк практически станет неуправляемым. Как раз БМПТ этим занимается. Она будет сшибать навесные антенны, фары, разбивать оптику. Ее задача прикрывать наши танки, которые будут спокойно выбирать цель и поражать. Если на один танк две таких машины, они обеспечат ему полностью выполнение огневой задачи», — объяснил полковник в отставке.