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53 минуты назад

В Польше назвали условие для передачи истребителей F-16 Украине

РИА "ФедералПресс"

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна передаст Украине истребители F-16 только после соответствующего решения стран НАТО.

В Польше назвали условие для передачи истребителей F-16 Украине
Фото: Or-8 Florian Fergen / Allied Joint / globallookpress.comOr-8 Florian Fergen / Allied Joint / globallookpress.com

«У нас уже есть опыт с передачей МиГ-29. Такое решение точно должно быть принято членами НАТО», – сказал Блащак в эфире Польского телевидения.

Вице-премьер и министр обороны страны отметил, что Польша готова передать Украине американские истребители F-16, как только решение об этом примут все страны-участницы Североатлантического альянса.

Западные СМИ сообщают о лоббировании поставок истребителей на Украину представителями администрации президента США Джо Байдена. Кроме того, о возможности передачи истребителей Киеву в понедельник заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее «ФедералПресс» писал, что США планируют передавать Украине истребители с помощью других стран.

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