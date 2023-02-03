В Польше назвали условие для передачи истребителей F-16 Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна передаст Украине истребители F-16 только после соответствующего решения стран НАТО.

Фото: Or-8 Florian Fergen / Allied Joint / globallookpress.com Or-8 Florian Fergen / Allied Joint / globallookpress.com

«У нас уже есть опыт с передачей МиГ-29. Такое решение точно должно быть принято членами НАТО», – сказал Блащак в эфире Польского телевидения.

Вице-премьер и министр обороны страны отметил, что Польша готова передать Украине американские истребители F-16, как только решение об этом примут все страны-участницы Североатлантического альянса.

Западные СМИ сообщают о лоббировании поставок истребителей на Украину представителями администрации президента США Джо Байдена. Кроме того, о возможности передачи истребителей Киеву в понедельник заявил президент Франции Эммануэль Макрон.