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13 минут назад

Российские фрегаты оснастят сверхдальними зенитными ракетами

Lenta.ru

Российские фрегаты проекта 22350М оснастят сверхдальними зенитными ракетами комплекса «Полимент-Редут», позволяющими поражать цели на расстоянии 400 километров. Об этом со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Собеседник напомнил, что в настоящее время «Полимент-Редут» применяет ракеты, способные поражать цели на дальности 150 километров. По словам источника, сверхдальние ракеты смогут, в частности, поражать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО.

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Запускать новые ракеты предполагается из имеющихся ячеек установок универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14. Собеседник добавил, что на каждом фрегате проекта 22350М будет по шесть УКСК, каждая из которых будет включать по восемь ракет.

В феврале ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что на форуме «Армия-2023» Минобороны России планирует заключить с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство шести фрегатов проектов 22350 и 22350М.

В августе американский портал 19FortyFive заметил, что российские фрегаты проекта 22350 являются одними из самых современных кораблей Военно-морского флота России.

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