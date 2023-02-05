Воздушная тревога объявлена в 5 областях Украины и на 3 подконтрольных территориях

Вместе с тем, сирены были слышны и на подконтрольных киевским властям частях Запорожья и Херсонщины, а также ДНР. Данную информацию приводит онлайн-карта украинского ведомства Минцифры.

Накануне, днем 4 февраля, воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Ее слышали в Киеве, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской и Харьковской областях страны. Сообщалось, что она прозвучала практически одновременно во всех областях в 17.50 по московскому времени.