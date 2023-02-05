В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Воздушная тревога объявлена в 5 областях Украины и на 3 подконтрольных территориях

ТК «Звезда»иещё 8

На украинской территории прозвучали сигналы воздушной тревоги. Она объявлена в нескольких областях страны: Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской.

Воздушная тревога объявлена в 5 областях Украины и на 3 подконтрольных территориях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вместе с тем, сирены были слышны и на подконтрольных киевским властям частях Запорожья и Херсонщины, а также ДНР. Данную информацию приводит онлайн-карта украинского ведомства Минцифры.

Накануне, днем 4 февраля, воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Ее слышали в Киеве, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской и Харьковской областях страны. Сообщалось, что она прозвучала практически одновременно во всех областях в 17.50 по московскому времени.

Армия,СВО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители