Российские военнослужащие сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в пятницу, 3 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России .

Кроме этого, за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах Никольского и Кирилловки в Донецкой народной республике (ДНР), Куземовки и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районах Котляровки в Харьковской области и Голой Пристани в Херсонской области.