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57 минут назад

Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в Херсонской области

Lenta.ruиещё 2

Российские военнослужащие сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в пятницу, 3 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что самолет был сбит в районе села Червоноармейское.

Кроме этого, за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах Никольского и Кирилловки в Донецкой народной республике (ДНР), Куземовки и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районах Котляровки в Харьковской области и Голой Пристани в Херсонской области.

Армия,Видео,Минобороны России,
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