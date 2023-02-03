СМИ: США добиваются прекращения сотрудничества Ливии и Судана с «Вагнером»

Власти США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить сотрудничество с группой «Вагнер», используя для этого своих союзников. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Associated Press.
По данным агентства, Вашингтон пытается оказать давление на «военных лидеров» этих стран через Египет и ОАЭ. Об активной работе Вашингтона в этом направлении рассказали изданию на условиях анонимности ливийские, суданские и египетские официальные лица.
«Американцы одержимы "Вагнером". Эта тема поднимается на каждой встрече», - пояснил высокопоставленный чиновник египетского правительства, осведомленный о переговорах.
Источники издания отметили, что роль группы «Вагнер» и Ливии и Судане стала центральной темой на январских переговорах между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и официальными лицами в Египте. Также о группе говорил и госсекретарь Энтони Блинкен во время поездки в Каир.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении группы «Вагнер» за деятельность на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, Судане и Мозамбике.
В санкционный список также попали восемь физических лиц, которые якобы связаны с группой. Среди них - Александр Кузнецов, которого в ЕС считают «ответственным за деятельность группы «Вагнер» в Ливии», Дмитрий Уткин, названный основателем ЧВК «Вагнер», сооснователь «Вагнера» Андрей Трошев, а также сотрудники ЧВК Андрей Богатов, Денис Харитонов и Сергей Щербаков.