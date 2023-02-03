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25 минут назад

СМИ: США добиваются прекращения сотрудничества Ливии и Судана с «Вагнером»

Алиса Селезнёва

Власти США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить сотрудничество с группой «Вагнер», используя для этого своих союзников. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Associated Press.

СМИ: США добиваются прекращения сотрудничества Ливии и Судана с «Вагнером»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, Вашингтон пытается оказать давление на «военных лидеров» этих стран через Египет и ОАЭ. Об активной работе Вашингтона в этом направлении рассказали изданию на условиях анонимности ливийские, суданские и египетские официальные лица.

«Американцы одержимы "Вагнером". Эта тема поднимается на каждой встрече», - пояснил высокопоставленный чиновник египетского правительства, осведомленный о переговорах.

Источники издания отметили, что роль группы «Вагнер» и Ливии и Судане стала центральной темой на январских переговорах между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и официальными лицами в Египте. Также о группе говорил и госсекретарь Энтони Блинкен во время поездки в Каир.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении группы «Вагнер» за деятельность на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, Судане и Мозамбике.

В санкционный список также попали восемь физических лиц, которые якобы связаны с группой. Среди них - Александр Кузнецов, которого в ЕС считают «ответственным за деятельность группы «Вагнер» в Ливии», Дмитрий Уткин, названный основателем ЧВК «Вагнер», сооснователь «Вагнера» Андрей Трошев, а также сотрудники ЧВК Андрей Богатов, Денис Харитонов и Сергей Щербаков.

Армия,Денис Харитонов,Андрей Трошев,Дмитрий Уткин,Уильям Бернс,Энтони Блинкен,Сергей Щербаков,Александр Кузнецов,ЦРУ,ЕС,
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