СМИ: США добиваются прекращения сотрудничества Ливии и Судана с «Вагнером»

Власти США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить сотрудничество с группой «Вагнер», используя для этого своих союзников. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Associated Press.

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По данным агентства, Вашингтон пытается оказать давление на «военных лидеров» этих стран через Египет и ОАЭ. Об активной работе Вашингтона в этом направлении рассказали изданию на условиях анонимности ливийские, суданские и египетские официальные лица.

«Американцы одержимы "Вагнером". Эта тема поднимается на каждой встрече», - пояснил высокопоставленный чиновник египетского правительства, осведомленный о переговорах.

Источники издания отметили, что роль группы «Вагнер» и Ливии и Судане стала центральной темой на январских переговорах между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и официальными лицами в Египте. Также о группе говорил и госсекретарь Энтони Блинкен во время поездки в Каир.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении группы «Вагнер» за деятельность на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, Судане и Мозамбике.