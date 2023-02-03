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33 минуты назад

Подоляк отказался назвать точные потери ВСУ в Артемовске

Елена Прошина

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать точные цифры потерь ВСУ в Артемовске (Бахмут – украинское название). Однако он заметил, что Украина «платит высочайшую цену», отстаивая город. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету 20 minutos.

Подоляк отказался назвать точные потери ВСУ в Артемовске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем дать эту цифру, когда конфликт закончится и мы проверим все потери один за другим», - сказал Подоляк.

При этом он подчеркнул, что вопрос стоит не в потерях (по данным газеты, в городе осталось 10% населения – прим.), а в защите территории, домов.

«Мы тоже боимся, конечно, и мы платим высокую цену за защиту города, но мы не можем оставить это позади. Это показывает, какие мы есть, и это должно быть ясно понято в Европе», - заявил он.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что военные ВС РФ сжигают технику ВСУ прямо на улицах Артемовска. Он опубликовал видео, на котором видно, как горит пикап украинской армии после попадания российского снаряда.

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