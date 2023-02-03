На Украине начали формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства. По его словам, новые бригады будут состоять из военных, полицейских и пограничников. Штурмовые бригады получат название «Гвардия наступления». По словам Климова, будут также созданы батальоны государственной пограничной службы «Стальная граница» и нацполиции «Ярость».

Основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация — исключительно добровольцы. Никаких тыловых заданий. Только высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой, — сказал Клименко.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в феврале-марте ВСУ перейдут к активным боевым действиям. До этого в Госдуме предположили, что украинская армия может к весне получить обещанные Западом танки.