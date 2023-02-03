В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
46 минут назад

На Украине начали формировать штурмовые бригады для захвата Крыма

News.ru

На Украине начали формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства. По его словам, новые бригады будут состоять из военных, полицейских и пограничников. Штурмовые бригады получат название «Гвардия наступления». По словам Климова, будут также созданы батальоны государственной пограничной службы «Стальная граница» и нацполиции «Ярость».

Основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация — исключительно добровольцы. Никаких тыловых заданий. Только высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой, — сказал Клименко.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в феврале-марте ВСУ перейдут к активным боевым действиям. До этого в Госдуме предположили, что украинская армия может к весне получить обещанные Западом танки.

Politico: Пентагон усомнился в способности Украины захватить Крым

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. По его мнению, главными направлениями ударов ВСУ станут Бердянск и Мелитополь. Рогов отметил, что «этот вариант уже презентован западной публике». От Киева требуется воплотить его в жизнь.

Армия,Видео,Владимир Рогов,Игорь Клименко,Госдума,Пентагон,
96
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители