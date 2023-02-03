Нарисованные белой краской символы Z и лозунг "Слава России!" появились на корпусе танка Leopard, установленном в мемориальном парке в Порт-Кеннеди в Западной Австралии. Об этом сообщает West Australian.

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Министр по делам ветеранов и полиции штата Западная Австралия Пол Папалиа призвал жителей сообщить полиции информацию о том, кто мог оставить эти надписи.

Ранее в январе страны Запада приняли решение направить на Украину немецкие танки Leopard. West Australian назвала произошедшее с танком "пророссийским вандализмом".

В настоящее время полиция проводит расследование. Упомянутый танк в австралийском танке является одним из 30 машин, которые находились на вооружении Австралии вплоть до их списания в 2011 году.

Атаман австралийских казаков Семен Бойков рассказал РИА Новости, что произошедшее - это предупреждение властям Австралии о том, что их попытки вмешиваться в украинский конфликт приведут к его перемещению на австралийский континент.