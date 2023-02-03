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15 минут назад

В ЦАР захотели увеличить количество военных инструкторов из РФ

Елена Прошина

Власти ЦАР на высоком уровне оценивают присутствие инструкторов из РФ. Страна намерена увеличить их количество и уже подали заявку в ООН. Об этом в интервью РИА Новости поведал посол России в Банги Александр Бикантов.

ЦАР подала в ООН заявку на увеличение числа военных инструкторов из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Действительно, власти ЦАР высоко оценивают итоги деятельности российских инструкторов в сфере подготовки военнослужащих ВС ЦАР, сотрудников полиции и жандармерии, а также оказания консультативного содействия в борьбе с незаконными вооруженными формированиями», - рассказал он.

По его словам, на сегодняшний день в ЦАР работает 1 890 инструкторов из России. Власти республики выразили желание увеличить количество российских военных и уже отправили заявку в Совет безопасности ООН.

Он также добавил, что с помощью военных РФ, находящихся в стране, удалось разбить огромную часть незаконных бандформирований. Однако в последствии они переросли в небольшие криминальные группы, которые теперь промышляют насилием и грабежом, а главари укрываются за рубежом.

Ранее Бикантов рассказал, что республика не откажется от российских инвестиций в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, энергетику и другие сферы. В свою очередь, российская сторона тоже в этом заинтересована. Однако специалисты из ЦАР считают, что сейчас будет сложно что-либо реализовывать т.к. этому могут помешать серьезные санкции, наложенные на Россию. Однако российская сторона продолжит рассматривать сотрудничество с ЦАР в разных сферах.

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