ЦАР подала в ООН заявку на увеличение числа военных инструкторов из России

Власти ЦАР на высоком уровне оценивают присутствие инструкторов из РФ. Страна намерена увеличить их количество и уже подали заявку в ООН. Об этом в интервью РИА Новости поведал посол России в Банги Александр Бикантов.

«Действительно, власти ЦАР высоко оценивают итоги деятельности российских инструкторов в сфере подготовки военнослужащих ВС ЦАР, сотрудников полиции и жандармерии, а также оказания консультативного содействия в борьбе с незаконными вооруженными формированиями», - рассказал он.

По его словам, на сегодняшний день в ЦАР работает 1 890 инструкторов из России. Власти республики выразили желание увеличить количество российских военных и уже отправили заявку в Совет безопасности ООН.

Он также добавил, что с помощью военных РФ, находящихся в стране, удалось разбить огромную часть незаконных бандформирований. Однако в последствии они переросли в небольшие криминальные группы, которые теперь промышляют насилием и грабежом, а главари укрываются за рубежом.