ЦАР подала в ООН заявку на увеличение числа военных инструкторов из России

Власти ЦАР на высоком уровне оценивают присутствие инструкторов из РФ. Страна намерена увеличить их количество и уже подали заявку в ООН. Об этом в интервью РИА Новости поведал посол России в Банги Александр Бикантов.
«Действительно, власти ЦАР высоко оценивают итоги деятельности российских инструкторов в сфере подготовки военнослужащих ВС ЦАР, сотрудников полиции и жандармерии, а также оказания консультативного содействия в борьбе с незаконными вооруженными формированиями», - рассказал он.
По его словам, на сегодняшний день в ЦАР работает 1 890 инструкторов из России. Власти республики выразили желание увеличить количество российских военных и уже отправили заявку в Совет безопасности ООН.
Он также добавил, что с помощью военных РФ, находящихся в стране, удалось разбить огромную часть незаконных бандформирований. Однако в последствии они переросли в небольшие криминальные группы, которые теперь промышляют насилием и грабежом, а главари укрываются за рубежом.
Ранее Бикантов рассказал, что республика не откажется от российских инвестиций в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, энергетику и другие сферы. В свою очередь, российская сторона тоже в этом заинтересована. Однако специалисты из ЦАР считают, что сейчас будет сложно что-либо реализовывать т.к. этому могут помешать серьезные санкции, наложенные на Россию. Однако российская сторона продолжит рассматривать сотрудничество с ЦАР в разных сферах.