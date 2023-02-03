Бойцы «Ахмата» заняли опорный пункт в районе Веселого в ДНР

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со 2-й бригадой 2-го армейского корпуса продолжают наступление в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт», — рассказал он.

Речь идет о населенном пункте, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР).

Кадыров добавил, что теперь бойцы находятся в более выгодном положении, чем противники. Они намерены продолжить продвигаться по данному направлению.

«Для этого они обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта», — добавил глава Чечни.