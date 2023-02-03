Минобороны РФ показало стрельбу сходу из новейших танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны РФ показало кадры работы танка новейшего поколения Т-90М «Прорыв». В настоящее время машина применяется при выполнении боевых задач в зоне СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стрельбы прошли на полигоне в Ленинградской области. На кадрах видно, как машины идут параллельно друг другу и ведут огонь на полном ходу. При этом боевая машина стреляет из пушек 125 мм калибра.

Таким образом, танки продемонстрировали отработку по условному противнику на расстоянии до 5 км. Цель имитировали бронетехнику противника, а также живую силу и летательные аппараты. При этом танкисты Западного военного округа преодолели как искусственные, так и естественные препятствия.