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38 минут назад

Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М «Прорыв»

Елена Прошина

Минобороны РФ показало кадры работы танка новейшего поколения Т-90М «Прорыв». В настоящее время машина применяется при выполнении боевых задач в зоне СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Минобороны РФ показало стрельбу сходу из новейших танков Т-90М "Прорыв"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стрельбы прошли на полигоне в Ленинградской области. На кадрах видно, как машины идут параллельно друг другу и ведут огонь на полном ходу. При этом боевая машина стреляет из пушек 125 мм калибра.

Таким образом, танки продемонстрировали отработку по условному противнику на расстоянии до 5 км. Цель имитировали бронетехнику противника, а также живую силу и летательные аппараты. При этом танкисты Западного военного округа преодолели как искусственные, так и естественные препятствия.

Напомним, танк Т-90М «Прорыв» - это глубокая модернизация танков типа Т-90. Машина имеет повышенный уровень защиты и улучшенные боевые качества. При этом она намного легче и маневреннее. Военные специалисты называют его самым эффективным современным танком на вооружении ВС РФ.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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