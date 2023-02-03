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41 минуту назад

В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с БПЛА

Lenta.ru

В России планируется создать комбинированный комплекс, предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на журнал «Военная мысль» пишет РИА Новости.

В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с БПЛА
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что комплекс будет включать в себя несколько бронемашин «Тайфун», оснащенных, в частности, зенитными ракетами, СВЧ-пушками и лазерами. Допускается, что в элементы управления комплексом будут интегрированы системы искусственного интеллекта.

Не исключается, что в комплекс будет входить «Рать», способная на дальности до 3,5 километра подавлять беспилотники при помощи СВЧ-пушки.

«Комбинированное применение дистанционного подрыва снарядов, СВЧ-подавления радиоэлектронных средств, лазера, искусственного интеллекта и тактических очков дополненной реальности позволяет значительно повысить точность и эффективность уничтожения БПЛА и живой силы противника», — говорится в публикации.

В сентябре крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, поставила Минобороны США 300-киловаттный боевой лазер.

Армия,Пентагон,
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