Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
По информации министерства, теперь в зону ответственности Южного военного округа входят ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
«Зона ответственности каждого военного включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что выборы в Единый день голосования в 2023 году пройдут и в новых регионах страны. По ее словам, проведение выборов даже не обсуждается, они непременно состоятся.
До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что Киев готов гарантировать, что не применит дальнобойные ракеты для ударов по территории России, но есть исключения.