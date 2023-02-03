Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

По информации министерства, теперь в зону ответственности Южного военного округа входят ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

«Зона ответственности каждого военного включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что выборы в Единый день голосования в 2023 году пройдут и в новых регионах страны. По ее словам, проведение выборов даже не обсуждается, они непременно состоятся.