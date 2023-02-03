В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
14 минут назад

В США назвали сроки поставки Киеву ракет большой дальности GLSDB

Елена Прошина

США начнет новые поставки вооружения Киеву в течение 9 месяцев. Из нового пакета следует, что Украина получит в том числе высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает издание, о новом пакете будет объявлено уже 3 февраля. Однако уточняется, что доставка на Украину такого вооружения займет довольно много времени. GLSDB – это разработка компании Boeing, она состоит из высокоточной управляемой авиабомбы в совокупности с ракетным двигателем. Боеприпас применим для комплексов HIMARS. Его дальность составляет более 150 км.

До этого Украине передадут и другое оружие, согласно новому пакету военной помощи. Так, Киев получит противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.

WSJ: США объявят о новом пакете помощи Киеву с "умными" бомбами

Ранее эксперты, допрошенные Reuters, заявили о возможной смене тактики боевых действий со стороны России из-за поставок Украине ракет GLSDB. Специалисты называют такие поставки «действительно важным шагом». По их мнению, теперь русским придется «гадать», что будут предпринимать украинцы.

Армия,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители