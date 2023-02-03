Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США для Украины

США начнет новые поставки вооружения Киеву в течение 9 месяцев. Из нового пакета следует, что Украина получит в том числе высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, о новом пакете будет объявлено уже 3 февраля. Однако уточняется, что доставка на Украину такого вооружения займет довольно много времени. GLSDB – это разработка компании Boeing, она состоит из высокоточной управляемой авиабомбы в совокупности с ракетным двигателем. Боеприпас применим для комплексов HIMARS. Его дальность составляет более 150 км.

До этого Украине передадут и другое оружие, согласно новому пакету военной помощи. Так, Киев получит противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.