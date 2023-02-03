В Госдуме предложили лишить некоторых россиян брони от мобилизации

Первый замглавы думского комитета по контролю, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять бронь от частичной мобилизации с некоторых категорий граждан, поскольку они могут быть полезны для выполнения задач СВО, сообщает URA.RU. По словам парламентария, эти люди могут служить не на передовой, а за компьютерами и в лабораториях.

Есть некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например, работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку, и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы. <...> Они могут служить в кибервойсках, — пояснил депутат.

Аналогичным образом парламентарий предлагает поступить с инженерами, физиками, биологами. Последние, по его мнению, могли бы нести службу в лабораториях, занимаясь созданием противоядий от биологического оружия.

Депутат полагает, что Минобороны стоит пересмотреть кадровую политику в отношении мобилизованных. Он предлагает ведомству ориентироваться на опыт специалистов по работе с персоналом в крупных компаниях.