Мобилизация: последние новости на сегодня 3 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 февраля 2023, в материале «Рамблера».

«Ъ»: призванные по мобилизации сталкиваются с проблемами при получении льгот по кредитам

Призванные в рамках частичной мобилизации в России сталкиваются с проблемами при получении льгот по кредитам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).

По данным организации, это происходит из-за недостатка информации. Как оказалось, кредитные учреждения время от времени не предоставляют налоговые каникулы. В результате фиксируются проблемы с подтверждением статуса военнослужащих и мобилизованных россиян, которые имеют право рассчитывать на льготы по кредитам. Для таких категорий граждан законом предусмотрены кредитные каникулы, при этом период не может быть установлен ранее, чем 21 сентября прошлого года.

Однако для подтверждения факта мобилизации заемщика должна предоставляться копия справки из военкомата. В АРБ говорят, что в некоторых случаях на запрос из банка в Федеральной налоговой службе отвечают, что заемщика нет среди списка мобилизованных.

Документы часто изготавливаются не на бланках и/или не содержат печатей, или в форме не заверенных надлежащим образом копий.

В Забайкалье мобилизованные военнослужащие ВВО в составе экипажей танков осваивают скоростное вождение и стрельбу из НСВТ

В Забайкальском крае в мотострелковом соединении Восточного военного округа продолжается подготовка граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, сообщает Министерство обороны России.

Речь идет о танковых экипажах. Учебные мероприятия проходят на полигоне Борзя-Новая. Ими руководят офицеры, имеющие опыт выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции. Военнослужащие выполняют упражнения по скоростному прохождению специальной трассы, которая состоит из 20 различных искусственных и естественных препятствий. Также танкисты на максимально разрешенных скоростях отрабатывают выполнение резких манёвров - повороты и развороты различной сложности.

В ходе занятий по огневой подготовке на танковой директрисе мобилизованные тренируются уничтожать живую силу и бронетехнику условного противника.

Отмечается, что военные учатся поражать цели с применением всего комплекса вооружения боевой машины, в том числе с ведением огня из крупнокалиберных пулеметов. Стрельба ведется с танка, находящегося в укрытии. Поражаются наземные, неподвижные цели, имитирующие боевую технику, противотанковые орудия, живую силу противника, а также укрепленные огневые позиции на дистанциях от 400 метров до 2 километров.

Госдума хочет разрешить наказывать мобилизованных без суда

Депутаты Госдумы России обсуждают предоставление права военным командирам помещать мобилизованных граждан, совершивших дисциплинарные проступки, под арест с содержанием на гауптвахте без решения суда, сообщает «Ура.ру».

Соответствующий проект закона разработали глава Комитета палаты по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.