В Брянской области заявили об отражении удара ВСУ с помощью ПВО

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что украинские военные атаковали Стародубский муниципальный округ области.

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«Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа», — заявил он.

Богомаз отметил, что система ПВО успешно отразила атаку. Он уточнил, что в общей сложности были сбиты четыре ракеты. Губернатор добавил, что пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.