В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
13 минут назад

В Брянской области заявили об отражении удара ВСУ с помощью системы ПВО

Lenta.ruиещё 5

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что украинские военные атаковали Стародубский муниципальный округ области.

В Брянской области заявили об отражении удара ВСУ с помощью ПВО
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа», — заявил он.

Богомаз отметил, что система ПВО успешно отразила атаку. Он уточнил, что в общей сложности были сбиты четыре ракеты. Губернатор добавил, что пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, какой шаг должен стать решающим в освобождении Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, если полностью перекрыть трассу из Часова Яра, то военные ВСУ утратят последний путь снабжения и окажутся в окружении.

Армия,Игорь Кимаковский,Денис Пушилин,Александр Богомаз,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители