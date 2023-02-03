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20 минут назад

Посол Бикантов: ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 10

Правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России, сообщил посол в Банги Александр Бикантов.

ЦАР подала в ООН заявку на увеличение числа военных инструкторов из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бикантов рассказал, что в ЦАР сейчас находятся 1890 военных инструкторов из России, правительство страны заинтересовано в увеличении их числа и направило соответствующую заявку в Совбез ООН.

При этом, по его словам, прекращение французского военного присутствия в ЦАР не отразилось на ситуации в сфере безопасности, поскольку правительственная армия ЦАР при поддержке российских инструкторов успешно проводит операции по недопущению инфильтрации боевиков незаконных вооруженных формирований на территорию страны из-за рубежа с целью нападений на органы власти, военнослужащих, полицейских и захвата населённых пунктов, передает РИА «Новости».

Ранее агентство France Presse сообщило, что к середине декабря 2022 года ЦАР покинет последнее из французских подразделений в 130 военных.

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