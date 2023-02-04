Как в России ведется разработка средств борьбы с беспилотниками

Специалисты Кизлярского электромеханического завода создали перспективный комплекс, предназначенный для поражения мини-БПЛА и живой силы противника. Боевой модуль оснащён зенитным орудием ЗУ-23 и автоматической системой наведения, а выбирать и поражать цели оператору комплекса помогают очки дополненной реальности. Модуль может устанавливаться на бронеавтомобиль «Тайфун» или другую крупную технику. На базе этой разработки также планируется создать комбинированную систему противодействия мини-беспилотникам, которая включала бы в себя несколько броневиков, оснащённых такими боевыми модулями, лазерами, ПЗРК «Верба» и системами СВЧ-подавления БПЛА. По словам аналитиков, совмещение различных средств поражения повысит эффективность борьбы с дронами противника.

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В России разработан перспективный комплекс для противодействия мини-беспилотникам и поражения живой силы противника, сообщили в журнале Минобороны для высшего и старшего командного состава ВС РФ «Военная мысль».

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Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ) представил комплекс, основанный на новом универсальном дистанционно управляемом боевом модуле с автоматической системой наведения и тактическими очками дополненной реальности.

Как отмечается в материале, боевой модуль поместили на универсальную базу бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», однако он может быть установлен на любую крупную бронетехнику или машину. Комплекс оснащён автоматической системой нацеливания и адаптированным для этих целей зенитным орудием ЗУ-23. Дальность стрельбы установки достигает 3 км.

В боевом модуле используется разработанная специалистами КЭМЗ центральная вычислительная система (ЦВС), в которой применяются элементы искусственного интеллекта и управление в дополненной реальности.

«В ЦВС поступают данные от оптических датчиков, датчиков давления, температуры, ветра и др. Затем система определяет параметры воздушных целей, оптимальные варианты их поражения и выдаёт целеуказание оператору», — поясняется в статье.

Используемые в разработке КЭМЗ очки дополненной реальности помогают оператору выбирать наиболее приоритетные цели.

«Оператор при помощи тактических очков дополненной реальности видит эти цели (программа их ему подсвечивает) и выбирает наиболее важную на данный момент цель. Модернизированная ЗУ-23 сама ведёт эту цель в точку упреждения, а оператору для её поражения остаётся только нажать кнопку открытия огня», — отмечают авторы публикации.

Как напоминает военный эксперт Алексей Леонков, очки дополненной реальности уже используются в войсках на других боевых системах.

«В частности, они применяются в комплексе «Тайфун-ПВО». Только там такие очки есть у операторов переносных зенитных ракетных комплексов. Не исключаю, что здесь речь идёт о схожей технологии», — отметил аналитик в беседе с RT.

В материале «Военной мысли» сообщается, что проведённые синтетические тесты показали вероятность поражения БПЛА при использовании такой системы в 85—90%.

Кроме того, перспективный комплекс противодействия БПЛА может функционировать дистанционно с помощью пульта управления, который выносится на удаление до 100 м, или по радиоканалу на расстоянии до 2 км.

Для повышения эффективности применения ЗУ-23 и универсального боевого модуля специалисты концерна КЭМЗ также разрабатывают 23-мм снаряды с дистанционным подрывом, а для увеличения дальности поражения комплекса до 5 км предусмотрено его оснащение ПЗРК «Верба».

«Повысить точность и эффективность»

Как отмечается в публикации, на базе созданного перспективного комплекса планируется разработать облик комбинированной системы противодействия мини-БПЛА и живой силе противника. Она будет включать в себя несколько бронеавтомобилей типа «Тайфун» с боевыми модулями дистанционного управления, автоматического прицеливания и ведения воздушной цели, аппаратами СВЧ-обнаружения, сопровождения и подавления беспилотников, маломощным лазером и ПЗРК «Верба».

Все эти элементы должны находиться под общим управлением, что позволит комбинировать состав боевого подразделения противодействия дронам разными средствами поражения.

В состав такого подразделения может быть включён разработанный ранее холдингом «Росэлектроника» мобильный комплекс «Рать». Он был представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Комплекс предназначен для обнаружения, подавления и уничтожения различных БПЛА с эффективной поверхностью отражения от 0,01 кв. м и скоростью до 200 км/ч.

Для подавления радиоэлектронного оборудования БПЛА в установке применяется СВЧ-излучение, которое эффективно действует в радиусе до 2,5 км. А для физического уничтожения беспилотников «Рать» может задействовать лазерное оборудование с дальностью действия до 1 км.

Боевые подразделения, оснащённые подобными комбинированными системами, необходимы для прикрытия мотострелковых, танковых, артиллерийских и других формирований тактического уровня от вражеской разведки и ударов БПЛА, констатируют авторы публикации.

Кроме того, такие комплексы должны помешать разведывательным БПЛА противника осуществлять целеуказание своим огневым средствам.

«Комбинированное применение дистанционного подрыва снарядов, СВЧ-подавления радиоэлектронных средств, лазера, искусственного интеллекта и тактических очков дополненной реальности позволяет значительно повысить точность и эффективность уничтожения БПЛА и живой силы противника, — подчёркивают авторы материала. — В России необходимо форсировать разработку программного обеспечения технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности, наладить серийный выпуск подобных стрелковых тренажеров и тактических очков дополненной реальности».

«Применяется различное антидронное оружие»

По словам Алексея Леонкова, уничтожение малых БПЛА остаётся одной из важнейших задач в рамках проведения спецоперации на Украине.

«Любой беспилотник, находящийся в небе, представляет собой угрозу. Даже самый примитивный и дешёвый дрон может быть использован для, например, передачи координат цели артиллерийским комплексам противника», — пояснил эксперт.

По его словам, для поражения БПЛА в российских Вооружённых силах применяется различное антидронное оружие.

«Это и системы, которые воздействуют на электронику беспилотников, и комплексы, которые их физически уничтожают», — сказал специалист.

Напомним, БПЛА, в том числе малые, могут поражаться с помощью ЗРПК «Панцирь», которые оснащены ракетным и пушечным вооружением. В последние годы эти установки были доработаны для ликвидации малогабаритных объектов.

Помимо этого, против дронов могут использоваться пулемёты. Так, ещё в апреле 2022 года Минобороны РФ сообщало о проведении учений, в рамках которых отрабатывалось уничтожение беспилотников с применением установленного на броневике «Тигр-М» боевого модуля дистанционного управления «Арбалет-ДМ». В качестве оружия на нём используется 12,7-мм пулемёт «Корд» с боекомплектом до 450 выстрелов.

Также известно, что в России ранее отрабатывались различные варианты поражения малых дронов с помощью личного стрелкового оружия.

Ещё одним средством противодействия БПЛА являются системы радиоэлектронной борьбы. В последнее время распространение получили ружья-антидроны. В России существует несколько таких разработок. Среди них — ЛПД-80, комплекс РЭБ «Ступор», «Силок» и REX-1.

Принцип действия таких систем схож: они выводят из строя каналы управления, телеметрии и связи БПЛА, которые в результате оказываются непригодными к использованию.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин, в рассматриваемом материале журнала МО речь идёт о комбинированной системе, которая сочетала бы методы физического и нефизического воздействия.