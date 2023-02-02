Страна ЕС отказала Украине в поставке танков

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет поставлять Киеву танки. Его слова приводит ТАСС.
Таяни отметил, что Италия всегда отправляла Украине оборонительное оружие, а не наступательное и не собирается это менять. При этом он выразил намерение поставить Украине электроматериалы для восстановления энергосети на территории страны.
Также Таяни призвал не недооценивать риск эскалации конфликта.
«Мы должны сделать все, чтобы дверь для диалога не была закрыта, и мы должны поддержать всех тех, кто сможет сыграть роль в урегулировании», — сказал он.
В заключение Таяни выразил надежду на скорейшее начало мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве желаемого периода 2023 год.