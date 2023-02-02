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29 минут назад

Италия не станет поставлять Киеву танки

Елена Прошина

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет поставлять Киеву танки. Его слова приводит ТАСС.

Страна ЕС отказала Украине в поставке танков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таяни отметил, что Италия всегда отправляла Украине оборонительное оружие, а не наступательное и не собирается это менять. При этом он выразил намерение поставить Украине электроматериалы для восстановления энергосети на территории страны.

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Также Таяни призвал не недооценивать риск эскалации конфликта.

«Мы должны сделать все, чтобы дверь для диалога не была закрыта, и мы должны поддержать всех тех, кто сможет сыграть роль в урегулировании», — сказал он.

В заключение Таяни выразил надежду на скорейшее начало мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве желаемого периода 2023 год.

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