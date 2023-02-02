В Сомали четырех военных расстреляли за убийства сослуживцев

В Сомали четырех военнослужащих казнили за убийства сослуживцев. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заместителя прокурора вооруженных сил Сомали Мохамеда Абдуллахи Халифа. По его словам, офицеров признал виновными в преступлениях военный суд.

Среди казненных офицер национального агентства разведки и безопасности (NISA), военнослужащий вооруженных сил и двое сотрудников полиции. Других подробностей совершенных преступлений и их расследования не приводится.

Агентство отмечает, что Совет ООН по правам человека признал "значительный прогресс" в восстановлении государственных и правительственных институтов в Сомали в последние годы.