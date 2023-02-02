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22 минуты назад

На Украине пообещали не бить по России дальнобойными ракетами

Lenta.ruиещё 2

Глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал западным партнерам, что Киев не будет атаковать территорию России дальнобойными ракетами, которые рассчитывает получить. Об этом сообщает РБК-Украина.

На Украине пообещали не бить по России дальнобойными ракетами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Министр обратился к Западу с призывом как можно быстрее помочь с противоракетной обороной.

«Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно захватить стратегическую инициативу», — заявил он.

По его мнению, если бы у Киева была возможность нанести удар на расстоянии 300 километров, то российская армия не смогла бы обороняться.

«Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. Мы имеем достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами», — сказал Резников.

Ранее стало известно о подготовке США очередного пакета военной помощи Украине. В него впервые будут включены ракеты большей дальности, однако о каких именно ракетах идет речь, не уточняется.

Армия,В мире,СВО,Алексей Резников,
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