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24 минуты назад

Украинские военные приступят к обучению на Leopard 2 на следующей неделе

Илья Родин

Военнослужащие ВСУ приступят к обучению на немецких основных боевых танках Leopard 2 на следующей неделе, пишет в четверг, 2 февраля, Financial Times со ссылкой на источники.

Названы сроки начала обучения ВСУ управлению Leopard 2
Фото:  U.S. Army / Alun Thomas. U.S. Army / Alun Thomas.

Отмечается, что ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о планах по обучению украинских экипажей для танков Leopard 2.

«Обучение начнется на следующей неделе», - пояснил собеседник газеты.

По данным FT, обучение украинских военнослужащих работе на танках продлится шесть недель.

В ВСУ заявили о нехватке вооружений для весеннего наступления

Источник уточнил, что ключевой проблемой в настоящее время остается вопрос отправки танков на передовую.

Для того, чтобы доставить их к апрелю, к началу контрнаступления ВСУ, потребуется большое количество поездов. Кроме того, необходимо будет отправить запчасти и боеприпасы к ним, заметил собеседник газеты.

Армия,СВО,Жозеп Боррель,
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