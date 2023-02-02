Названы сроки начала обучения ВСУ управлению Leopard 2

Военнослужащие ВСУ приступят к обучению на немецких основных боевых танках Leopard 2 на следующей неделе, пишет в четверг, 2 февраля, Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о планах по обучению украинских экипажей для танков Leopard 2.
«Обучение начнется на следующей неделе», - пояснил собеседник газеты.
По данным FT, обучение украинских военнослужащих работе на танках продлится шесть недель.
Источник уточнил, что ключевой проблемой в настоящее время остается вопрос отправки танков на передовую.
Для того, чтобы доставить их к апрелю, к началу контрнаступления ВСУ, потребуется большое количество поездов. Кроме того, необходимо будет отправить запчасти и боеприпасы к ним, заметил собеседник газеты.