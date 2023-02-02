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7 минут назад

Иран представил универсальную ракету, которая участвовала в атаке на американские войска

Газета.Ru

В Иране представили ракету "Сакр" (Saqr), которая может поражать как воздушные, так и наземные цели в режиме барражирующего боеприпаса. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Иран показал атаковавшую американские войска ракету
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Она использовалась в Йемене поддерживаемой Ираном группировкой хуситов, в Ираке для поражения американских войск, а также в Сирии. Это связывает Иран со всеми этими атаками, но не накладывает на него ответственность за них", - сообщает издание.

Отмечается, что ракета ведет себя как крылатая ракета и "барражирующий" боеприпас, что она может обнаруживать цели с помощью оптических и тепловых систем. Кроме того, согласно отчету, она "патрулирует" небо, выискивая цель для уничтожения, и оснащена взрывчаткой и неконтактным взрывателем, которые активируются, когда цель находится достаточно близко для детонации 10-килограммовой боеголовки.

Ранее сообщалось, что французский спецназ захватил судно с оружием и боеприпасами, которое поставлялось, предположительно, Ираном для хуситов в Йемене. На борту французы обнаружили более 3 тыс. штурмовых винтовок, полмиллиона патронов и 20 противотанковых управляемых ракет. Операция, которая координировалась с военными США, является результатом более активной роли Франции в борьбе с контрабандой оружия на Ближнем Востоке.

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