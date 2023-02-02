Иран показал атаковавшую американские войска ракету

В Иране представили ракету "Сакр" (Saqr), которая может поражать как воздушные, так и наземные цели в режиме барражирующего боеприпаса. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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"Она использовалась в Йемене поддерживаемой Ираном группировкой хуситов, в Ираке для поражения американских войск, а также в Сирии. Это связывает Иран со всеми этими атаками, но не накладывает на него ответственность за них", - сообщает издание.

Отмечается, что ракета ведет себя как крылатая ракета и "барражирующий" боеприпас, что она может обнаруживать цели с помощью оптических и тепловых систем. Кроме того, согласно отчету, она "патрулирует" небо, выискивая цель для уничтожения, и оснащена взрывчаткой и неконтактным взрывателем, которые активируются, когда цель находится достаточно близко для детонации 10-килограммовой боеголовки.