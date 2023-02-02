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10 минут назад

В ВСУ заявили о нехватке вооружений для весеннего наступления

Илья Родин

Солдаты и офицеры ВСУ рассказали корреспондентам журнала The Economist, что у них не хватает оружия для запланированного командованием наступления.

В ВСУ заявили о нехватке вооружений для весеннего наступления
Фото: TwitterTwitter

Украинские военные подчеркнули, что в армии достаточно солдат и оружия, чтобы сдерживать ВС РФ. Вместе с тем, им не хватает вооружений для того, чтобы начать собственное полномасштабное контрнаступление.

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Сержант ВСУ Дубовый пояснил, что оно будет зависеть от множества факторов. Прежде всего, от погоды, уточнил он. Затем от готовности солдат, в том числе, и тех, кто в настоящее время проходит обучение в западных странах.

Кроме того, заметил сержант, на сроки наступления повлияют поставки танков и другой обещанной западными лидерами техники.

«Но когда она прибудет?», - задал риторический вопрос военнослужащий.

Ранее сообщалось, что в США заявили о сложностях с поставками анонсированных основных боевых танков Abrams.

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