Минобороны РФ показало стрельбу сходу из новейших танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны РФ опубликовало видео со стрельбами из новейших танков Т-90М "Прорыв", которые применяются в зоне спецоперации на Украине.
В ролике показаны действия группы танков на полигоне в Ленинградской области, боевые машины ведут огонь сходу на дистанциях до пяти километров по мишеням, имитирующим в том числе летательные аппараты противника.
Ранее военное ведомство показало, как Т-90М прорывают оборону ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечалось, что танкисты Южного военного округа сорвали замысел противника по наступлению на позиции ВС РФ.
Новейшие танки могут уничтожать цели вне прямой видимости - по координатам, полученным от дронов. Под огонь попадают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника на правом берегу Днепра.