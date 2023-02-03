Минобороны РФ показало стрельбу сходу из новейших танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны РФ опубликовало видео со стрельбами из новейших танков Т-90М "Прорыв", которые применяются в зоне спецоперации на Украине.

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В ролике показаны действия группы танков на полигоне в Ленинградской области, боевые машины ведут огонь сходу на дистанциях до пяти километров по мишеням, имитирующим в том числе летательные аппараты противника.

Ранее военное ведомство показало, как Т-90М прорывают оборону ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечалось, что танкисты Южного военного округа сорвали замысел противника по наступлению на позиции ВС РФ.