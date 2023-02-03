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10 минут назад

Минобороны РФ показало стрельбу сходу из новейших танков Т-90М "Прорыв"

Российская Газетаиещё 1

Минобороны РФ опубликовало видео со стрельбами из новейших танков Т-90М "Прорыв", которые применяются в зоне спецоперации на Украине.

Минобороны РФ показало стрельбу сходу из новейших танков Т-90М "Прорыв"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В ролике показаны действия группы танков на полигоне в Ленинградской области, боевые машины ведут огонь сходу на дистанциях до пяти километров по мишеням, имитирующим в том числе летательные аппараты противника.

Ранее военное ведомство показало, как Т-90М прорывают оборону ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечалось, что танкисты Южного военного округа сорвали замысел противника по наступлению на позиции ВС РФ.

Новейшие танки могут уничтожать цели вне прямой видимости - по координатам, полученным от дронов. Под огонь попадают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника на правом берегу Днепра.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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