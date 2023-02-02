Перечислены способы победить танки НАТО на поле боя

Главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, с помощью каких вооружений можно бороться с натовскими танками.

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В целом успех на поле боя зависит от тактики применения танков, их количества, встроенности в состав боевых подразделений, местности, организованности противотанковой обороны противника. При этом любой танк, даже современный, можно поразить с помощью различного оружия.