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16 минут назад

Перечислены способы победить танки НАТО на поле боя

Ferra.ru

Главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, с помощью каких вооружений можно бороться с натовскими танками.

Перечислены способы победить танки НАТО на поле боя
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В целом успех на поле боя зависит от тактики применения танков, их количества, встроенности в состав боевых подразделений, местности, организованности противотанковой обороны противника. При этом любой танк, даже современный, можно поразить с помощью различного оружия.

Предпочтение будет отдано авиации и ракетным комплексам с управляемым ракетами. Но можно использовать мины и даже устаревшие противотанковые ручные гранаты и ручные гранатомёты.

Армия,Виктор Мураховский,НАТО,
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