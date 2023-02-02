Украинский летчик заявил о заканчивающихся у Киева пилотах

Украинские военно-воздушные силы (ВВС) экстренно нуждаются в новых самолетах, ситуация для воздушного флота страны с каждым днем становится все хуже, заявил Financial Times один из летчиков страны. По его словам, если Киев не получит истребители F-16 американского производства, то в течение шести месяцев Украина останется без боеспособных экипажей.