В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
30 минут назад

Дания захотела отдать Украине немецкие Leopard

Lenta.ru

Дания планирует выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5 для того, чтобы передать их Украине. Об этом пишет издание OLFI.

Датское правительство захотело приобрести тяжелую технику у немецкой компании Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft (FFG). По словам директора по продажам FFG Торстена Питера, у компании есть 99 танков типа Leopard 1A5, которые хранятся на складе во Фленсбурге.

В Японии назвали преимущества российской «Арматы» против Leopard 2

По данным издания, Дания планирует отремонтировать порядка 20 танков в течение трех месяцев и передать их Киеву. Планируется отправить на ремонт танки именно модели Leopard 1A5.

25 января власти ФРГ объявили, что готовы отправить Киеву танки Leopard 2 и одобрят их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Теперь поставки Leopard 2 могут быть обеспечены со стороны как минимум 12 стран НАТО. О своем желании отправить боевые машины Киеву уже заявили Португалия, Финляндия, Испания и Нидерланды. Помимо этого, США передадут Украине 31 танк Abrams.

Армия,Видео,СВО,НАТО,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители