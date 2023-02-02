РИА Новости: наркомания повсеместна в ВСУ

Пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал РИА Новости, что наркотическая зависимость является повсеместной в рядах Вооруженных сил Украины, а также что это не освобождает от призыва в украинские войска.
По его словам, мужчина пошел служить в ВСУ, чтобы избежать судимости, так как он на работе крал и продавал асфальт, чтобы купить наркотики. В учебном центре, где он оказался для прохождения курса молодого бойца, военнослужащий продолжил принимать запрещенные препараты.
«Там подготовки никакой не было толком, ходили и ничем не занимались. Там я тоже употреблял наркотики, денег хватало», — сообщил Панайотов.
Он сказал, что командиры на все закрывали глаза за взятку в виде бутылки дорогого алкоголя.
После прохождения курса в учебном центре Петр с сослуживцами попал под Мариуполь. Там, как он отметил, наркомания тоже была повсеместна среди бойцов, а командиры не обращали на это внимания. Мужчина также рассказал о совершенном мародерстве — с группой товарищей он вынес запрещенные вещества из комнаты с вещдоками в оставленном здании РОВД.