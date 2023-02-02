В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
33 минуты назад

На Украине заявили о суперквалифицированных военных России под Артемовском

Lenta.ru

Командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил, что под Артемовском (украинское название — Бахмут) находятся суперквалифицированные военные России. Его слова приводятся в отчете американского Института изучения войны (ISW).

На Украине заявили о суперквалифицированных военных России под Артемовском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как он утверждает, суперквалифицированные «обычные вооруженные силы» усиливают штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время окружения города. Уточняется, что украинское командование допускает отступление из Артемовска, чтобы избежать потерь бойцов ВСУ.

Ярославский подчеркнул, что Киев примет такое решение, если увидит риск полного окружения города. Кроме того, представитель Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый заявил, что военное командование «разработало несколько планов действий на случай непредвиденных обстоятельств».

1 февраля помощник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные смыкают кольцо вокруг Артемовска. По его словам, сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск. Ранее полковник Луганской народной республики Виталий Киселев также подтвердил, что российские войска окружили город с трех сторон.

Армия,Сергей Череватый,Ян Гагин,Виталий Киселев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители