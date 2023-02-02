На Украине заявили о суперквалифицированных военных России под Артемовском

Командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил, что под Артемовском (украинское название — Бахмут) находятся суперквалифицированные военные России. Его слова приводятся в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Как он утверждает, суперквалифицированные «обычные вооруженные силы» усиливают штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время окружения города. Уточняется, что украинское командование допускает отступление из Артемовска, чтобы избежать потерь бойцов ВСУ.

Ярославский подчеркнул, что Киев примет такое решение, если увидит риск полного окружения города. Кроме того, представитель Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый заявил, что военное командование «разработало несколько планов действий на случай непредвиденных обстоятельств».