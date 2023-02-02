Боевые роботы из Магнитогорска прибыли на фронт в Донбассе

Боевые роботы «Маркер» компании «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) прибыли в Донбасс. Как сообщил политик Дмитрий Рогозин, в настоящее время военные начали обкатку техники.

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«Первые четыре робота „Маркер“ строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей», — отметил Рогозин в своем telegram-канале.

Также военные, по словам политика, отрабатывают алгоритмы ведения боя в составе группы боевых роботов. На машины установят, как заявил Рогозин, мощное противотанковое вооружение.

Роботы способны выполнять сложные боевые задачи. Беспилотники будут действовать в двух режимах. Один из них — вариант использования в качестве разведкомплекса с подвесным дроном. Вторая версия робота — боевая: техника будет выдвигаться на точку стрельбы. Роботы отправились на фронт в конце января.