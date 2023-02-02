Названы последствия отправки западных истребителей на Украину

«Дело в том, что в отличие от танков, беспилотников, артиллерийских орудий для самолетов нужны, как минимум, аэродромы, оборудование на которых должно соответствовать требованиям этих истребителей. А это не только взлетно-посадочные полосы, но и диспетчерские вышки, радиолокационные комплексы, системы заправки и обслуживания самолетов. Словом, очень много всего того, чего нет у Украины», — сказал полковник.