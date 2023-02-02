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1 час назад

Названы последствия отправки западных истребителей на Украину

Lenta.ru

Поставка западных истребителей Украине означает одновременную отправку в зону конфликта американских, британских, немецких граждан для обслуживания самолетов на аэродромах. Последствия этого решения в разговоре с «Лентой.ру» назвал полковник в отставке Виктор Литовкин.

Названы последствия отправки западных истребителей на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дело в том, что в отличие от танков, беспилотников, артиллерийских орудий для самолетов нужны, как минимум, аэродромы, оборудование на которых должно соответствовать требованиям этих истребителей. А это не только взлетно-посадочные полосы, но и диспетчерские вышки, радиолокационные комплексы, системы заправки и обслуживания самолетов. Словом, очень много всего того, чего нет у Украины», — сказал полковник.

Он объяснил, что поставки истребителей в данном случае требуют не только времени и денег, но и специалистов, умеющих обслуживать подобные самолеты. Значит, необходимо будет направить в зону конфликта иностранных специалистов, что означает втягивание в войну граждан других стран.

«Естественно, что мы будем наносить удары по данным объектам, а, значит, и убивать граждан других стран. Это уже грань Третьей мировой, все это понимают. Кроме того, самолет стоит в несколько раз дороже, чем танк. Так что, вероятно, все разговоры об истребителях призваны просто напугать Россию и вдохновить украинский народ», — заключил Литовкин.

США сделают все, чтобы помочь Украине накануне ее наступления, которое, возможно, начнется весной. Тем не менее, подтверждений готовности Белого дома отправить Киеву истребители F-16 так и не прозвучало. Об этом стало известно по итогам брифинга главы Пентагона Ллойда Остина.

Армия,Ллойд Остин,Виктор Литовкин,Пентагон,
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