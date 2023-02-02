Российские военные обратили в бегство солдат ВСУ под Кременной

Подразделения ВДВ России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой бригады обратили в бегство украинских военных на линии Сватово — Кременная и перешли в контрнаступление. Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

«Перед этим противник почти неделю пытался взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемые ВСУ», — отмечается в сообщении.

При этом солдаты 144-й дивизии семь дней отражали атаки противника, среди которых были солдаты Вооруженных сил Украины и польские наемники. После этого российские военные перешли в контрнаступление, а украинские войска были отброшены более чем на километр с занимаемых ими позиций.