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8 минут назад

WarGonzo: российские десантники и мотострелки обратили в бегство солдат ВСУ под Кременной

Газета.Ru

Подразделения ВДВ России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой бригады обратили в бегство украинских военных на линии Сватово — Кременная и перешли в контрнаступление. Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Российские военные обратили в бегство солдат ВСУ под Кременной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Перед этим противник почти неделю пытался взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемые ВСУ», — отмечается в сообщении.

При этом солдаты 144-й дивизии семь дней отражали атаки противника, среди которых были солдаты Вооруженных сил Украины и польские наемники. После этого российские военные перешли в контрнаступление, а украинские войска были отброшены более чем на километр с занимаемых ими позиций.

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