Добровольцы из Турции приехали в Запорожье для участия в СВО

К российской спецоперации в Запорожье присоединились добровольцы из Турции, которые хотят бороться с «империалистами и нацистами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, пока турецкие добровольцы проходят подготовку в батальоне имени Судоплатова.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине», - рассказал доброволец с позывным Кузон.

Он отметил, что учился в Москве несколько лет, узнал русскую культуру и завел друзей. Доброволец подчеркнул, что считает ответственными за украинский кризис США, которые «спонсируют террористов, чтобы везде был бардак».

«Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь», - подчеркнул Кузон.

Доброволец с позывным Лаз сравнил ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.

«Мы сегодня против империалистов и нацистов», - подчеркнул он.

Лаз добавил, что однополчане очень тепло приняли турецких добровольцев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал, что более 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока отправили заявки, чтобы присоединиться к российской спецоперации.