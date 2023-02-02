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56 минут назад

СМИ: турецкие добровольцы приехали для участия в СВО в Запорожье

Мария Иванова

К российской спецоперации в Запорожье присоединились добровольцы из Турции, которые хотят бороться с «империалистами и нацистами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

Добровольцы из Турции приехали в Запорожье для участия в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пока турецкие добровольцы проходят подготовку в батальоне имени Судоплатова.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине», - рассказал доброволец с позывным Кузон.

Он отметил, что учился в Москве несколько лет, узнал русскую культуру и завел друзей. Доброволец подчеркнул, что считает ответственными за украинский кризис США, которые «спонсируют террористов, чтобы везде был бардак».

«Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь», - подчеркнул Кузон.

Доброволец с позывным Лаз сравнил ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.

«Мы сегодня против империалистов и нацистов», - подчеркнул он.

Лаз добавил, что однополчане очень тепло приняли турецких добровольцев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал, что более 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока отправили заявки, чтобы присоединиться к российской спецоперации.

Он отмечал, что многие из них помогали борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Армия,Сергей Шойгу,Исламское государство,
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